مرتضى منصور: افتتاح مسجد طبيب الغلابة شعبيا ورسميا

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي أنه سيتم افتتاح مسجد الدكتور محمد مشالي "طبيب الغلابة" بشكل شعبي ورسمي يومي الجمعه و السبت وكذلك صالتا الجودو وصالة الجيمانزيوم التي تعد على أعلى مستوى.

أضاف منصور خلال لقائه بمسئولي الجروبات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي أن ستتم أيضا إعادة تجديد

ملاعب الناشئين وافتتاح مطاعم اللاعبين والأعضاء، وكذلك سيتم افتتاح ١٠ مشروعات جديدة بالنادي.

كما أشار رئيس الزمالك إلى أن هذه المشروعات تم العمل بها خلال هذا العام فقط ، مشددا على أن هناك العديد من المشروعات التي قام بها

مجلس الإدارة بها خلال السنوات الماضية.

وتابع منصور: "مرتضى منصور أكثر شخص في مصر يحب شعب وبلد العراق فهو شعب محترم وأحييه من داخل نادي الزمالك واعتذر لحكومة وشعب العراق إذا حدث سوء فهم بسبب مقولتي عن خوفي على الزمالك من أن يحدث له مثل العراق.. فكل الاحترام والتقدير للعراقيين جميعا وهذا التشبيه كان خوفا على النادي مثلما كنا نخاف على العراق".