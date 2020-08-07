غدا .. بدء مسحات كورونا لأندية القسم الثاني

قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنابني، بدء مسحات كورونا لأندية القسم الثاني غدا السبت. وتبدأ غدا مسحات كورونا لأندية الجيزة والقليوبية على أن تتواصل خلال الأيام المقبلة ضمن الإجراءات الاحترازية تمهيدا

لعودة البطولة.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استئناف مسابقة دوري القسم الثاني لموسم 19-2020 اعتبارا من يوم 20 سبتمبر المقبل في ظل قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي

واستكمال المسابقات التي توقفت بسبب جائحة كورونا.

ومن المقرر أن يسمح للأندية المشاركة في المسابقة بالتدريبات بعد أجازة عيد الأضحى المبارك ، وبعد اجراء المسحات الطبية لجميع الفرق المشاركة التي سيقوم بها الاتحاد اعتبارا من 4 أغسطس المقبل وفق جدول سيتم إعلام الأندية المعنية به.