مرتضى منصور : بعض وسائل الإعلام تتعامل مع النادي بشكل غير محايد

انتقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعض الوسائل الإعلامية التي تتعامل مع النادي بشكل غير محايد خلال الفترة الماضية.
وقال منصور على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد في مقر النادي خلال تواجد مسؤولي مجموعات التيتمثل جماهير النادي على موقع فيسبوك: الإعلام يتعامل مع الزمالك بشكل مختلف عن الأهلي، ويحاول بكل الأشكال الممكنة عمل ازمات في النادي عكس ما يحدث مع الأهلي.
وتابع :"بعض الزملكاوية يقولون بعد مباراة المصري بأن الزمالك لم يظهر بشكل طيب والمدرب مش عارف يدير، بالرغم من أن الفريق يلعب ناقص أكبر عدد كبير من اللاعبين وانا أقول الفريق ظهر بشكل طيب ولو استمروا على هذا الشكل سوف نفوز ببطولة الدوري.
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