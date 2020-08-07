بالفيديو.. قذيفة جوميز في النصر تحصد جائزة أفضل هدف في الدوري السعودي

أعلنت اللجنة الفنية في رابطة المحترفين السعودية، عن أفضل الأهداف ضمن الجولة الـ23، من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وفاز هدف الفرنسي بافيتيمبي جوميز (الرابع في شباك النصر)، بالمركـز الأول، حيث فاز فريق الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على النصر في ديربي الرياض.

بينما جاء هدف أحمد الزين لاعب الرائد في ضمك بالمركز الثاني، وفاز الفريق القصيمي بثلاثية نظيفة.

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وجاء هدف السنغالي “ألفريد ندياي” لاعب فريق الشباب في شباك الوحدة بالمركز الثالث، ضمن الخيارات التي تم الإعلان عنها بشكل رسمي اليوم الجمعة، عقب انتهاء الجولة الـ23 من مسابقة الدوري السعودي.

وفاز فريق الشباب على الوحدة بثلاثية نظيفة ضمن مباريات نفس الجولة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

أجمل 3 أهداف في الجولة الـ23 بالدوري السعودي

الجدير بالذكر، أن المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق النصر يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 18 هدفًا، فيما يأتي الفرنسي جوميز في المركز الثاني برصيد 16 هدف، ويأتي السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

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