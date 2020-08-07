أسطورة آرسنال: كوتينيو وويليان؟ الدفاع أهم يا آرتيتا

أوصى أسطورة دفاع آرسنال “ستيوارت روبسون” المدير الفني للفريق “ميكيل آرتيتا” بضرورة التعاقد مع مدافعين جُدد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بدلاً من التفكير في ضم لاعبين جدد في الخطوط الأمامية.

وزعمت صحيفة التايمز البريطانية في تقرير لها هذا الأسبوع، عن نية آرسنال في استغلال انتهاء عقد صانع الألعاب البرازيلي “ويليان” مع تشيلسي وضمه بالمجان لمدة 3 أعوام، بالاضافة إلى التعاقد مع كوتينيو بنظام الإعارة من برشلونة.

كما ترددت أنباء عن اهتمام آرسنال بالتعاقد مع لاعب وسط أتلتيكو مدريد “توماس بارتي” مقابل ترك المهاجم الدولي الفرنسي ألكسندر لاكازيت يذهب في الاتجاه المعاكس.

وتسببت تلك الأنباء في غضب بين جماهير آرسنال وبعض أساطير النادي الذين ناشدوا بضرورة ضخ دماء جديدة في خط الدفاع الذي كلف الفريق الكثير من النقاط السهلة بمنافسات الدوري الانجليزي الممتاز لمواسم سابقة وليس في الموسم الماضي فحسب.

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وقال ستيوارت روبسون في حديثه مع شبكة ESPN العالمية “لا يزال يتعين على آرسنال جلب مدافعين جدد وتحسين منطقة عمق الوسط. أعتقد أن المدافع هولدينج أثبت بأنه غير جيد بما فيه الكفاية، في كل مرة يهاجمه أحدهم يتخطاه”.

وأضاف “دافيد لويز حتى في أفضل حالاته لا يزال يرتكب أخطاءً فادحة، وسوكراتيس لا أتخيل بأنه سيواصل مع الفريق لأكثر من ذلك، أما كولاسيناك فلست على ثقة بأنه مناسب لآرسنال، فلم يستطع التقدم إلى الخطوة التالية في مسيرته”.

واهتزت شباك آرسنال 48 مرة في الدوري الانجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي، ولم يحافظ على نظافة شباكه سوى 11 مرة فقط من 38 مباراة!.

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