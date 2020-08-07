إدارة آرسنال تنتظر خروج تشيلسي من دوري أبطال أوروبا

تنتظر إدارة آرسنال خروج تشيلسي من دوري أبطال أوروبا يوم غد السبت، عندما يحل الفريق الأزرق ضيفًا على بايرن ميونخ في ملعب آليانز آرينا، بمباراة إياب ثمن النهائي،.

وتثق إدارة آرسنال في أن توديع تشيلسي لدوري أبطال أوروبا أمام العملاق البافاري سيُسهل مفاوضات التعاقد مع صانع الألعاب الدولي البرازيلي “ويليان” لضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حسب ما أكدته صحيفة التايمز البريطانية.

واستغل آرسنال العرض الخجول المُقدم من تشيلسي لتمديد عقد ويليان لمدة عامين فقط، بتقديم عرض مدته ثلاثة أعوام قادمة مع راتب أسبوعي أعلى من راتبه مع البلوز.

وقالت صحيفة التايمز في تقريرها إن آرسنال يأمل في اقتناص ويليان الذي بات متاحًا للانتقال بالمجان إلى أي فريق يختاره، عقب انتهاء عقده مع تشيلسي.

متى يرد ويليان؟

أخبر ويليان إدارة آرسنال بأنه سيحدد مستقبله بشكل نهائي عقب انتهاء مباراة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ يوم غد السبت، وهو الشيء المتوقع بسبب خسارة البلوز في مباراة الذهاب 3/0 على ملعب ستامفورد بريدج، إلا إذا حدثت ريمونتادا مفاجئة على ملعب آليانز آرينا.

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وسيوفر ويليان الكثير من الطاقة والخبرة لخط وسط آرسنال، وقد يساعد الفريق على العودة إلى مصاف أندية القمة تحت قيادة المدرب ميكيل آرتيتا الذي يُصر على التوقيع مع اللاعب.

ويُقال أيضًا أن آرتيتا طلب من إدارة آرسنال استعارة الجناح البرازيلي “فيليب كوتينيو” من برشلونة، كي يشكل ثنائية مع ويليان خلال الموسم المقبل 2021/2020.

ويشير تقرير التايمز إلى أن آرسنال على استعداد لصفقة إعارة فقط لعدم تأكده من قدرة اللاعب صاحب الـ 28 عامًا في تحقيق النجاح، وذلك بسبب تجربته المتواضعة مع بايرن ميونخ خلال الموسم الماضي.

ويوجد حديث كذلك عن إمكانية رحيل لاكازيت إلى أتلتيكو مدريد مقابل حصول آرسنال على لاعب الوسط “توماس بارتي”.