هل بات خاميس رودريجيز خارج ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الدولي الكولومبي “خاميس رودريجيز” أصبح قريبًا للغاية من مغادرة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي، خاصة بعد استبعاده من مباراة فريقه الليلة أمام مانشستر سيتي على الرغم من عدم معاناته من اي إصابة.

وبحسب المعلومات التي تم تقديمها اليوم الجمعة من قبل صحيفة آس الإسبانية، فإن خاميس رودريجيز (29 عامًا) لن يرتدي قميص ريال مدريد بعد الآن.

وإذا كان الأمر ليس مفاجئًا حقًا في ضوء مجريات الموسم والغيابات المتكررة لصانع الألعاب الكولومبي عن تشكيلة زين الدين زيدان وكذا تصريحاته في الأسابيع الأخيرة، فهو الآن حسم بشكل نهائي.

ويناقش وكيل أعمال خاميس “خورخي مينديز” عدة عروض من أندية كبرى لموكله في الوقت الحالي، ولعل أبرزها “باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد”، بالإضافة إلى “مانشستر يونايتد وآرسنال” وفرق أخرى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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يذكر ان عقد خاميس رودريجيز مع ريال مدريد سينتهي في يونيو 2021، وسيحق للاعب التوقيع لأي فريق في الميركاتو الشتوي 2021 حسب قانون بوسمان.

وكان خاميس قريبًا للغاية من التوقيع لاتليتكو مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي، ولكن هزيمة ريال مدريد بنتيجة كاسحة (7-3) من الأتلتي في الديربي الودي بامريكا، جعلت الصفقة تنهار في آخر لحظة.

ارسنال في المقدمة

ووفقاً لصحيفة آس فإن فريق آرسنال هو الأوفر حظًا في الظفر بخدمات هداف كأس العالم 2014 في البرازيل، خاصة وان إدارة الفريق اللندني قد وعدت نجم الفريق “بيير إيمريك أوباميانج” بإعداد فريق تنافسي من اجل إقناعه في البقاء داخل ملعب الإمارات.

ولن يكون “خاميس رودريجيز” الوحيد الذي تستهدفه إدارة الجانرز بل أن جناح تشيلسي ويليان بورجيس (31 عاما)، أصبح هو الآخر هدفًا اساسيًا للفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.

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