أوزيل يوافق على تخفيض راتبه الكارثي مع آرسنال

أبدى صانع الألعاب الدولي الألماني السابق “مسعود أوزيل” موافقته على تخفيض أجره الأسبوعي بهدف الاستمرار مع آرسنال للموسم المقبل.

وعلمت مصادر شبكة ESPN العالمية أن إدارة آرسنال تناقش هذه الأيام تمديد عقود بعض اللاعبين، ومن بينهم مسعود أوزيل.

لكن لاعب ريال مدريد السابق يود الحصول على بعض الضمانات بشأن مستقبله المالي مع آرسنال قبل تمديد عقده الحالي الذي سينتهي في يونيو 2021.

وكان مسعود أوزيل قد رفض التعاون مع إدارة آرسنال خلال أزمة كورونا، برفض تخفيض أجره بنسبة 12.5٪ في شهر أبريل الماضي مع بعض اللاعبين الآخرين.

ويبدو أنه غَير رأيه الآن، وبات مستعدًا لتخفيض أجره على أمل توقيع عقد جديد خلال الأيام القليلة الماضية، يضمن له البقاء حتى سن الـ 34 عامًا.

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ويحتفل مسعود أوزيل بعيد ميلاده الـ 32 في منتصف شهر أكتوبر الماضي، ولا توجد لديه عروض ملموسة من أي فريق ألماني أو إنجليزي في الوقت الراهن بسبب راتبه الضخم الذي يتجاوز الـ 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد.

راتب كارثي

حصل مسعود أوزيل على 350 ألف إسترليني كراتب أسبوعي من آرسنال خلال الموسم الماضي 2020/2019، ما يُعادل 17.41 مليون إسترليني في الموسم الواحد.

وألقت صحيفة ديلي ميل البريطانية الضوء على حجم الخسائر التي تكبدتها إدارة آرسنال بسبب هذا الراتب المبالغ فيه للاعب لم يشارك سوى 18 مرة فقط في مباريات الدوري الانجليزي الممتاز دون أن يسجل أكثر من هدف، جاء في الجولة 26 أمام نيوكاسل يونايتد عندما فاز فريق المدفعجية 4/صفر على ملعب الإمارات يوم 16 فبراير 2020.

وقالت صحيفة ديلي ميل “أرقام مسعود أوزيل كانت ضعيفة للغاية في موسم 2020/2019، سواء على مستوى صناعة الألعاب أو تسجيل الأهداف أو العمليات الفنيات الأخرى داخل الملعب، الأمر الذي يجعل تكلفة كل شيء قام به باهظ للغاية”.

وأضافت خلال تحليلها الرقمي “مسعود أوزيل حصل على 15.75 مليون إسترليني نظير الهدف الذي سجله في الدوري هذا الموسم، وما يعادل 787،500 ألف جنيه إسترليني مقابل كل تاكلينج (تدخل)، وما يعادل 5.25 مليون إسترليني لكل تمريرة حاسمة قدمها، و14،986 إسترليني لكل تمريرة قام بها، و8692 لكل دقيقة لعبها و8003 لكل دقيقة لم يلعبها”.