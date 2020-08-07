يعتبر نادي أولمبيك ليون والملقب بالملك من أنجح الاندية فى فرنسا، برغم حداثة سنه مقارنة بمنافسيه إلا أنه يُعد أكثر الأندية الفرنسية حصداً للألقاب عبر التاريخ برصيد 25 بطولة محلية، وبطولة قارية واحدة، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات أولمبيك ليون الفرنسي.

يحتفل نادي أولمبيك ليون يوم 3 من شهر أغسطس كل عام بعيد ميلاد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي الى عام 1960، ويقع مقره في مدينة ليون الفرنسية، ويستضيف الفريق مبارياته على ملعب “بارك أولمبيك ليون” – والمعروف باسم “غروباما” والذي يتسع لنحو 60 ألف مشجع.

ويرجع أول لقب محلي تُوج به ليون الى عام 1964 عندما فاز بلقب كأس فرنسا، أما اللقب الأوروبي الوحيد الذي فاز به ليون فيرجع الى عام 1997 عندما تُوج بلقب كأس الانترتوتو.

كما يعتبر مشجعي فريق ليون من أكثر المشجعين فعالية والأكثر ولاء للنادي ويعرفون باسم الأولاد السيئون ولديهم سمعة كبيرة في البلدان الأوروبية نتيجة احتلال الفريق المركز الأول في بطولة الدوري في المواسم السبعة السابقة ومشاركة الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا بإستمرار.

ويعتبر نادي سانت إتيان الغريم التقليدي لنادي ليون. وعندما يلتقي نادي ليون بنادي سانت إتيان فهي عبارة عن مواجهة بين الأغنياء والعمال. ومن ثم تأتي أندية موناكو، مرسيليا، وباريس سان جيرمان كمنافسين ثانويين.

إليكم سجل بطولات أولمبيك ليون الفرنسي (محلياً)

كم مرة فاز ليون بالدوري الفرنسي؟

فاز ليون بالدوري الفرنسي 7 مرات مواسم: (2001–02, 2002–03, 2003–04, 2004–05, 2005–06, 2006–07, 2007–08).

وكان الوصيف 6 مرات مواسم: (1994–95, 2000–01, 2009–10, 2014–15, 2015–16).

كم مرة فاز ليون بكأس فرنسا؟

فاز ليون بكأس فرنسا 5 مرات مواسم: (1963–64, 1966–67, 1972–73, 2007–08, 2011–12).

الوصيف 3 مرات مواسم: (1962–63, 1970–71, 1975–76).

كم مرة فاز ليون بكأس الرابطة الفرنسية؟

فاز ليون بكأس الرابطة الفرنسية مرة واحدة موسم: (2000-01).

الوصيف 4 مرات مواسم: (1995–96, 2006–07, 2011–12, 2013–14).

كم مرة فاز ليون بكأس الأبطال الفرنسي؟

فاز ليون بكأس الابطال الفرنسي 8 مرات أعوام: (1973, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2012).

الوصيف 4 مرات أعوام: (1967, 2008, 2015, 2016).

إليكم سجل بطولات أولمبيك ليون الفرنسي (أوروبياً)