الزمالك يمنح “صاحب واقعة قصر النيل” فرصة أخيرة قبل قرار رحيله

قرر المدير الفني لفريق الزمالك “باتريس كارتيرون“، منح لاعب الفريق الأبيض “محمد عنتر” فرصة آخرى خلال المباريات المقبلة، في مسابقة الدوري المصري الممتاز 2020، وكذلك مباريات كأس مصر.

وكان عنتر قد ظهر بشكل مخيب للآمال خلال الفترة السابقة، وبات منشغلًا بالتفكير بأمور آخرى بعيدًا عن كرة القدم، وظهر بشكل سيئ بعد الدقائق التي شارك خلالها أمام المصري البورسعيدي، أو قبلها في بعض المباريات الودية.

ووفقا لمصدر داخل القلعة البيضاء، فأن مدرب فريق الزمالك “كارتيرون” قرر منح اللاعب فرصة أخيرة، مع زميله “كريم أحمد” الشهير بـ”بامبو”، قبل إعطاء الضوء الأخضر لمجلس الإدارة للموافقة على رحيل اللاعبان.

وكان محمد عنتر قد انتقل إلى صفوف الزمالك قادمًا من فريق الأسيوطي سبورت “بيراميدز” في يناير 2018، مقابل 15 مليون جنيه.

وتصارع الأهلي والزمالك وقتها على ضم “عنتر”، لينجح مسئولو الفريق الأبيض في ضم اللاعب، حيث ذكر رئيس النادي مرتضى منصور، أنه نجح في خطف اللاعب بعد وصوله إلى “كوبري قصر النيل” حيث كان يقترب من التوجه إلى القلعة الحمراء، مع وكيل أعماله تامر النحاس لتوقيع عقود انتقاله للأهلي.

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