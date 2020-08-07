خاص.. إكرامي يبلغ إدارة الأهلي بموقف رمضان صبحي

أبلغ حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق “إكرامي الشحات“، عدد من مسئولي القلعة الحمراء، بنوايا جناح الفريق الأحمر”رمضان صبحي”، بعد انتهاء إعارته إلى النادي، وطلب نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي بعودته خلال الأيام المقبلة للتدريبات الجماعية.

وفشلت مساعي إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في الحصول على خطاب رسمي، بمد فترة إعارة رمضان صبحي حتى ختام الموسم الجاري، خاصة بعد توقف المسابقات الكروية لفترة طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وعلم الخليج 365، من مصادره داخل الأهلي، بأن إكرامي الشحات، والد حبيبة زوجة رمضان، بأن اللاعب استقر بشكل كبير على العودة إلى الاحتراف الأوروبي، ويبحث مع وكيله “نادر شوقي” إنهاء الاتفاق مع أحد الفرق الكبيرة في القارة العجوز.

في الوقت ذاته، كان مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي “عدلي القيعي” قد صرح عبر قناة النادي الأحمر، بأنه تم الاتفاق مع رمضان صبحي على البقاء في صفوف الفريق خلال الموسم القادم، لكن المفاوضات صعبة للغاية مع إدارة هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وكان الأهلي قد عرض على هيدرسفيلد مبلغ يصل إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني، مقابل شراء عقد رمضان صبحي، لكن مسئولو النادي الإنجليزي، يطالبون بالحصول على مبلغ يصل إلى 5 مليون جنيه إسترليني، للتخلى عن الجناح المصري.

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