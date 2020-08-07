مفاجأة.. إبراهيم فايق يُهدد بالرحيل عن قنوات أون تايم بسبب مدحت شلبي

جاء تعاقد شركة إعلام المصريين مع “مدحت شلبي“، بمثابة مفاجأة صادمة لزملائه في القناة، خاصة إبراهيم فايق، مقدم برنامج “الدرجة الثالثة” عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 2، في ظل رغبة المسئولين بتقاسم الأيام بين الطرفين.

وكشفت مصادر، أن مسئولي قناة أون تايم سبورت، في ورطة حقيقية، بعدما رفض الإعلامي إبراهيم فايق فكرة تقاسم الأيام بينه وبين مدحت شلبي، متمسكًا بالظهور في المواعيد المحددة، والمتفق عليها في وقت سابق.

وكانت إدارة قنوات أون تايم سبورت، ترغب في ظهور إبراهيم فايق لمدة 3 أيام، على أن يظهر مدحت شلبي ببرنامجه “مساء أون”، لمدة 3 أيام آخرى، على مدار الأسبوع، ويكون هناك يومًا واحدًا بدون برامج للثنائي يظهر فيها مذيع آخر.

وعقد مسئولي القناة، جلسة مع إبراهيم فايق، حيث طلب الظهور بشكل رسمي من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع على أن يظهر برنامج “مساء أون”، في أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، لكن المقترح وجد رفضًا قاطعًا من جانب مدحت شلبي.

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وعلل شلبي مسألة رفضه الظهور في هذه الأيام، لأنه يسافر خارج القاهرة في نهاية كل أسبوع، من أجل قضاء العطلة الأسبوعية مع أسرته.

وهدد إبراهيم فايق بالرحيل عن قنوات أون تايم سبورت، في حالة الاقتراب من الأيام التي يظهر فيها، واستبدالها مع مدحت شلبي، حيث ينتظر الأخير تنفيذ اتفاقاته بشأن الظهور في مطلع أو منتصف الأسبوع فقط.

وأشارت المصادر، إلى أن مدحت شلبي عبر عن غضبه الشديد بسبب عدم تصوير “البرومو” الخاص ببرناجه حتى الآن، كما أن إدارة قنوات أون تايم سبورت لم تعلن التعاقد معه بشكل رسمي حتى هذه اللحظة، وهو الأمر الذي أزعج المعلق الرياضي الشهير، وكذلك فريق الإعداد الخاص به.

وكان مدحت شلبي قد كشف للمقربين منه عن توقيع العقد الجديد مع شبكة قنوات أون تايم سبورت، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل آخرى.

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