رئيس سموحة: طلبت ثنائي الأهلي..وحسام حسن مطلوب في الخليج بمبلغ ضخم

كشف رئيس نادي سموحة “محمد فرج عامر“، موقف الفريق النهائي بشأن التعاقد مع نجمي النادي الأهلي صلاح محسن وناصر ماهر، والمعارين في صفوف النادي السكندري حتى نهاية الموسم.

وأكد محمد فرج عامر في تصريحات تليفزيونية، أن الثنائي لاعبان من العيار الثقيل وأنه يتمنى استمرار إعارتهم، مؤكدًا أنه من الصعب أن يتم شراء الثنائي بشكل نهائي وذلك بسبب المقابل المادي الضخم الذي سيطلبه النادي الأهلي.

وفي سياق أخر، أشار فرج عامر: “استمرار الدوري واستكماله تأكيد على رقي المجتمع وسلامة أفراده، وحب النجاح والاجتهاد هما سر تألق جميع اللاعبين الذين يتعاقد معهم سموحة“.

حسام حسن مطلوب في الخليج بمبلغ ضخم

وحول موقف المهاجم “حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السكندري، هو أفضل مهاجم محلي في الدوري المصري بالوقت الجاري.

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وأكد محمد فرج عامر في تصريحات خاصة عبر برنامج “نمبر وان” والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة “النهار”، أن حسام حسن أفضل مهاجم في مصر ولكنه لا يوجد أي عروض موجودة لشراء اللاعب في الوقت الجاري.

وتابع: حسام حسن تلقي عرضًا عربيًا بـ1.5 مليون دولار، ولكني اشترطت الحصول علي مبلغ 2 مليون دولار، واللاعب تلقي العديد من العروض في الفترة الأخيرة علي سبيل الاعارة، ولكن مبدأ الاعارة مرفوض داخل النادي”.

وكشف عامر مفاجأة، مؤكدًا أنه يتدخل في اختيارات اللاعبين مع المديرين الفنيين خوفًا من رحيل المدربين في وسط الموسم.

وختم: “سموحة حقق نتائج جيدة في الدوري المصري منذ صعوده ونجح في التفوق على الأندية الكبيرة، والفريق قادر علي انهاء الدوري في المربع الذهبي بشرط أن يستيعد اللاعبون مستواهم قبل توقف النشاط”.

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