رياضة | مرتضى منصور: الزمالك سينافس على لقب الدوري في وجود تقنية الفيديو

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور: الزمالك سينافس على لقب الدوري في وجود تقنية الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن فريقه سينافس على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز في ظل تواجد تقنية الفيديو.

وقال مرتضى منصور في تصريحاته اليوم: "سعيد بتواجد مسؤولي الجروبات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي داخل ناديهم من أجل سماع اقتراحاتهم، والحمدلله على نجاح الجمعية العمومية المحترمة التي نجحت في ظل ظروف صعبة من وجود فيروس كورونا وارتفاع درجة الحرارة الكبير".

وتابع: "ملف استكمال بطولة الدوري منحته للمدير الفني بسبب حرصه على الاستعداد لبطولة دوري أبطال إفريقيا.. وهذا دوري الإكراه ومع ذلك أطمئن لأن بوجود تقنية الفار الزمالك سينافس على الدوري ولن يكون موجود في المركز الثاني".

واختتم: "كريم حسن شحاتة يحارب نادي الزمااك لكني أنتظر قرار رادع من رئيس الإذاعة لوقف المهزلة الذي يقوم بها".