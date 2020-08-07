رياضة | هل يرحل ميسي عن برشلونة بعد خطوة والده؟

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر هل يرحل ميسي عن برشلونة بعد خطوة والده؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن والد ليونيل ميسي، خورخي وصل بالفعل إلى مقر سكنه الجديد في ميلانو الإيطالية.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن الهدف الرئيسي من انتقال والد ميسي إلى ميلانو، يتمثل في أن الوضع الضريبي هناك أفضل للأثرياء.

وأضافت أن هذا السبب نفسه قد يحفز ميسي على الانتقال للعب في الدوري الإيطالي، خاصة وأن المنزل يقع بالقرب من مقر نادي إنتر ميلان، مما يثير المزيد من التساؤلات بشأن الصفقة، والمزيد من التكهنات بشأن إمكانية انتقال "البرغوث" إلى إنتر ميلان.

وذكرت تقارير إيطالية من قبل أن إنتر ميلان يخطط لضم ميسي مجانا في الصيف المقبل، بعد انتهاء عقده مع برشلونة، ومنحه راتبا سنويا يتخطى 50 مليون يورو.