رياضة | رمضان صبحي يعود لمراوغة الأهلي بعرض أوروبي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يعود لمراوغة الأهلي بعرض أوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية، أن رمضن صبحي، نجم النادي الأهلي، عاد لمراوغة النادي الأهلي بشأن بقائه ضمن صفوف الفريق، خلال الفترة المقبلة.

ويحاول الأهلي شراء عقد صبحي بصفة نهائية من فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، الذي تركه رمضان صبحي في يناير عام 2019، وظل مع النادي الأحمر حتى نهاية إعارته خلال الموسم الحالي.

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وبحسب مصادر مقربة من اللاعب، فإن رمضان صبحي عدل عن قراره، وأبلغ مسؤولي الأهلي برغبته في خوض تجربة الإحتراف في أوروبا مجدداً.

ويريد رمضان صبحي الإحتراف في أحد الأندية الأوروبية الكبرى، لمحو تجربتيه مع ستوك سيتي وهيدرسفيلد، واللتين لم يكتب لهما النجاح.

وكان النادي الإنجليزي قد أخبر الأهلي بعدم رغبته في تمديد عقده، في الوقت الذي يسعى الأهلي للاستفادة من اللاعب حتى آخر لحظة، خلال المباريات المحلية والأفريقية.