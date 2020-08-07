رياضة | مواعيد مباريات الجولة المقبلة من الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الجولة المقبلة من الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين يوم الأحد المقبل الموافق 9 أغسطس الجاري، وذلك بعد استئناف منافسات البطولة عقب فترة توقف طويلة دامت أكثر من 5 أشهر بسبب فيروس كورونا.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 54 نقطة، يليه النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة، ويحتل فريق الأهلى المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

وإليكم مواعيد مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين :-

الأحد 9 أغسطس

الإتفاق × الفيحاء

ضمك × الفيصلي

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الوحدة × الرائد

الاتحاد × الأهلي

الإثنين 10 أغسطس

الشباب × التعاون

أيها × النصر

الحزم × العدالة

الهلال × الفتح