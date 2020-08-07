رياضة | الدوري الألماني ينطلق 18 سبتمبر القادم.. والعطلة الشتوية 11 يوما

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الدوري الألماني ينطلق 18 سبتمبر القادم.. والعطلة الشتوية 11 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رابطة الدوري الألماني أن موعد انطلاق البوندسليجا سيكون يوم 18 سبتمبر القادم ، كما أن العطلة الشتوية ستقتصر على 11 يوما فقط.

وقالت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن بايرن ميونيخ سيواجه شالكه في مباراة افتتاح الموسم، لكن إذا تأهل الفريق البافاري لنهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامته في 23 أغسطس الجاري، فإنه سيمنح بضعة أيام إضافية للراحة والاستعداد.

وستقام مباراة كأس السوبر الألمانية بين بايرن ميونيخ، صاحب الثنائية المحلية، وبوروسيا دورتموند وصيف بطل الدوري، في 30 سبتمبر المقبل.

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وستكون العطلة الشتوية للبطولة أقصر من المعتاد (ستة أسابيع)، إذ ستبدأ في 21 ديسمبر، وتنتهي في الثاني من يناير، لتتناسب مع التزامات المنتخب الوطني الألماني، وبرنامج بطولتي الأندية الأوروبية (دوري الأبطال والدوري الأوروبي).

وتوقفت مباريات الدوري الألماني لمدة شهرين في الموسم المنقضي، بسبب جائحة فيروس كورونا، قبل استئنافها خلف أبواب موصدة في مايو، وانتهاء الموسم في يونيو.

وتعمل رابطة الدوري الألماني حاليا، للتوصل إلى ترتيبات تسمح بحضور عدد محدود من الجمهور عند انطلاق الموسم الجديد، علما أن الحكومة الألمانية، منعت الحضور الجماهيري في جميع الأحداث الكبرى حتى 31 أكتوبر المقبل.