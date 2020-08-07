رياضة | خاص.. سيف الرميثي مطلب النحاس في المقاولون لتعويض طاهر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر خاص.. سيف الرميثي مطلب النحاس في المقاولون لتعويض طاهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح في فتح ملف الصفقات الجديدة مع عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، قبل بداية الموسم الجديد.

ووضع عماد النحاس، عدة أسماء للحصول على توقيعها أبرزها سيف الرميثي لاعب العربي الإماراتي، من أجل تعويض رحيل طاهر محمد طاهر لاعب الفريق المنتقل إلى صفوف الأهلي، بالانتقالات الحالية.

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وأكد مصدر داخل ذئاب الجبل، أن الرميثي بات قريب للغاية من ارتداء قميص الفريق، بعد منح النحاس الضوء الأخضر لناديه لإتمام التعاقد.

وأضاف المصدر: "من المنتظر أن يتم فتح خطوط اتصال بين النادي وإدارة العربي الإماراتي، لمعرفة المتطلبات المادية للتنازل عن الرميثي، بالموسم المقبل".

ودخل سيف الرميثي، اهتمامات عدد من الأندية المصرية خلال الفترة الحالية ويعد أبرزها بيراميدز سبورت، والذي أبدى اهتمامه باللاعب بالصيف الحالي.