رياضة | زملكاوي يعلن تشكيل قطاع الناشئين بالأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر زملكاوي يعلن تشكيل قطاع الناشئين بالأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سعيد لطفي رئيس لجنة اكتشاف المواهب بنادي الزمالك عن تشكيلة قطاع النائشئين بالنادي الأهلي والتي سيتم الإعلان عنها في الفترة القادمة.

وكتب سعيد لطفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "قبل الإعلان الرسمي ورغم التكتم الشديد من قبل خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين ومن مصادرنا الخاصة وهم كثيرون داخل النادى الأهلى توصلنا لهذا التشكيل الجديد لقطاعي الناشئين والبراعم وارد جداً أن يكون هناك تغيير في اللحظات الأخيرة ".

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وتابع: "عمرو أنور مديراً فنياً لفريق 99 ياسر رضوان مديراً فنياً لفريق 2001 محمد شرف مديراً فنياً لفريق 2003 شريف عبد الفضيل مديراً فنياً لفريق 2005 سيد غريب مديراً فنياً لفريق 2006 ياسر محمدين مديراً فنياً لفريق 2007 أحمد سمير بيبو مديراً فنياً لفريق 2008 حسين شكري مديراً فنياً لفريق 2009 اسامه ذكى مديراً فنياً لفريق 2010 وائل عنتر مديراً فنياً لفريق 2011 ".

وأضاف: " تشكيل اللجنة الفنية ك فتحي مبروك رئيساً عضوية كلا من ك ابراهيم عبد الصمد ياسر ريان امين عرابى صديق الجمال مدحت طه إسماعيل".