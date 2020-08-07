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رياضة | زملكاوي يعلن تشكيل قطاع الناشئين بالأهلي

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر زملكاوي يعلن تشكيل قطاع الناشئين بالأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سعيد لطفي  رئيس لجنة اكتشاف المواهب بنادي الزمالك عن تشكيلة قطاع النائشئين بالنادي الأهلي والتي سيتم الإعلان عنها في الفترة القادمة.

 

وكتب سعيد لطفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "قبل الإعلان الرسمي  ورغم التكتم الشديد من قبل خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين  ومن مصادرنا الخاصة وهم كثيرون داخل النادى الأهلى  توصلنا لهذا التشكيل الجديد  لقطاعي الناشئين والبراعم وارد جداً  أن يكون هناك تغيير في اللحظات الأخيرة ".

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وتابع: "عمرو أنور  مديراً فنياً  لفريق 99  ياسر رضوان  مديراً فنياً  لفريق 2001  محمد شرف  مديراً فنياً لفريق 2003    شريف عبد الفضيل  مديراً فنياً لفريق 2005    سيد غريب  مديراً فنياً لفريق 2006    ياسر محمدين  مديراً فنياً  لفريق 2007    أحمد سمير بيبو  مديراً فنياً لفريق 2008    حسين شكري  مديراً فنياً  لفريق  2009   اسامه ذكى   مديراً فنياً لفريق 2010    وائل عنتر  مديراً فنياً لفريق 2011 ".

 

وأضاف: " تشكيل اللجنة الفنية  ك  فتحي مبروك رئيساً  عضوية كلا من  ك  ابراهيم عبد الصمد   ياسر ريان  امين عرابى صديق الجمال  مدحت طه إسماعيل".

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