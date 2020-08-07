رياضة | اتحاد لكرة يحسم مشاركة رمضان صبحي أمام إنبي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحاد لكرة يحسم مشاركة رمضان صبحي أمام إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مصدر مسئول داخل إتحاد الكرة المصري بالنادي الأهلي، أمر مشاركة النجم رمضان صبحي جناح الفريق، في لقاء الأهلي المقبل ضد فريق إنبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي الأحد القلدم، في لقاء مؤجل من الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وأكد المصدر بصورة شفهية للنادي الأهلي، عدم أحقية الأهلي في إشراك اللاعب في أي مباراة، على مستوى بطولة الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المصدر، أن إعارة اللاعب للقلعة الحمراء انتهت يوم 30 يونيو الماضي، وأن المواققة على مد الإعارة، يجب أن يكون بموافقة فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وأشار المصدر، أن توصيات الإتحاد المصري لكرة القدم "فيفا" غير ملزمة للإتحادات الأهلية والأندية، وأن الأهلي كان عليه مخاطبة نادي هيدرسفيلد لمد لإعارة.