الامارات | طلبات غير متوقعة من النصر السعودي بعد الخسارة في "الديربي"

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شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات غير متوقعة من النصر السعودي بعد الخسارة في "الديربي" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالبت إدارة نادي النصر السعودي بإقالة رئيس لجنة الحكام، الإسباني فرناندو تريساكو، على خلفية أخطاء الديربي التحكيمية أمام الهلال التي تسببت في خسارة الفريق بأربعة أهداف مقابل هدف.
وذكرت صحيفة الرياضية السعودية: "إدارة النصر السعودي أرسلت خطاباً آخر إلى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، طالبت فيه بعقد جمعية عمومية غير عادية في حال استمرار عدم التجاوب فى شأن ذلك، وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد، والتصويت من قبل أعضاء الجمعية العمومية على إقالة رئيس لجنة الحكام استناداً إلى المادة "37/1" من النظام ذاته".
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