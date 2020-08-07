الامارات | ميدو يرد على هجوم جماهير الزمالك "أريد النظر في أعين أولادي"

شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يرد على هجوم جماهير الزمالك "أريد النظر في أعين أولادي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق والإعلامي الحالي أحمد حسام “ميدو”، إلى انتقادات كثيرة من جمهور الأبيض بسبب اعتراضه على حالة تحكيمية حدثت في مباراة الزمالك والمصري والتي انتهت بفوز الزمالك في أول ظهور للفريق عقب توقف كورونا.

وكان ميدو قد أثار غضب بعض جماهير الزمالك بعد اعتراضه على عدم طرد محمد حسن لاعب وسط الزمالك خلال الشوط الأول، من مباراة المصري والزمالك ضمن مؤجلات بطولة الدوري المصري، ورد اللاعب أحمد حسام على الانتقادات التي وجهت له من قبل بعض جماهير نادي القلعة البيضاء على مواقع التواصل الإجتماعي.

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وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر”: "ليس معنى أني زملكاوي أن أكذب من أجل الزمالك محمد حسن استحق الطرد في خلال مباراة الأمس".

وأضاف:” أنا زملكاوي لكني أعمل في الإعلام، لا بد أن أقول الحق وأكون محايدا كي استطيع النظر في أعين أولادي

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