شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يطمئن على حالة تركي آل الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اتصالًا بالمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، للاطمئنان على صحته.

وقال رئيس النادي، خلال جلسته مع أصحاب الجروبات والصفحات الزملكاوية، اليوم الجمعة: «اتصلت بالمستشار تركي آل الشيخ، للاطمئنان على صحته، وأقول له الحمد لله على سلامتك».