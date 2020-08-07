شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يطمئن على حالة تركي آل الشيخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اتصالًا بالمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، للاطمئنان على صحته.
وقال رئيس النادي، خلال جلسته مع أصحاب الجروبات والصفحات الزملكاوية، اليوم الجمعة: «اتصلت بالمستشار تركي آل الشيخ، للاطمئنان على صحته، وأقول له الحمد لله على سلامتك».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
94,875
-
تعافي
47,182
-
وفيات
4,930
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يطمئن على حالة تركي آل الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.