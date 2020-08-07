شكرا لقرائتكم خبر عن بعدما وصفه بأنه الأفضل.. مرتضى منصور يوجه رسالة جديدة إلى مصطفى يونس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق، قال عنه إنه أفضل رئيس ناد في مصر، لكن البعض يريد عودة الزمالك إلى الخلف بوجود بعض الأشخاص الفاشلين.
ووجه منصور، رسالة إلى مصطفى يونس، بأانه مستمر في خدمة أعضاء وجماهير الزمالك، ولن يسمح لأحد بإعاقة مسيرته الناجحة.
وأضاف منصور، خلال لقائه بمسئولي الجروبات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يتعهد بأن هذا لم ولن يحدث أن يعود الزمالك للوراء مادام رئيسا للنادي.
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