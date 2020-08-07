شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الزمالك سينافس على لقب الدوري هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن شعوره بالاطمئنان بعد تطبيق تقنية الـ«VAR» في الدوري، مؤكدًا أنه بوجود هذه التقنية سينافس الفريق على لقب الدوري.

وأبدى «منصور» سعادته بتواجد مسؤولي الجروبات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي داخل ناديهم، من أجل سماع اقتراحاتهم وتواصلهم مع إدارة النادي.

وقال رئيس النادي: «أحمد الله على نجاح الجمعية العمومية المحترمة الأخيرة، التي نجحت في ظل ظروف صعبة من وجود فيروس كورونا وارتفاع درجة الحرارة الكبير».

وتابع: «ملف استكمال بطولة الدوري منحته للمدير الفني، بسبب حرصه على الاستعداد لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ووافقت عليه رغم تحفظي، ومع ذلك أشعر بالاطمئنان لأن بوجود تقنية الفيديو فالزمالك سينافس على الدوري هذا الموسم».