شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدًا لانفراد «المصري اليوم».. أول صورة من ودية الإنتاج الحربي أمام نادي مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصلت «المصري اليوم» على أول صورة من المباراة الودية التي تقام اليوم الجمعة، بين فريقي الإنتاج الحربي ونادي مصر، في إطار استعدادات الفريقين لمبارياتهم في بطولة الدوري الممتاز، والتى تم استئنافها رسميا أمس، بمباراة الزمالك والمصري.

وانطلقت المباراة في تمام الراعبة عصر على أرض ملعب المصانع بصلاح سالم.

واتفق كلا الجهازين الفنيين على خوض المباراة والسماح لكل مدير فني بإجراء أي عدد من التغييرات واستعان مجدي عبدالعاطي القائم بأعمال المدير الفني للإنتاج الحربي بعدد من الناشئين لتعويض غياب عدد من اللاعبين الأساسيين.

وتنشر «المصري اليوم» أول صورة من المباراة الودية، بعدما شكك البعض في الانفراد الذي نشرته بوابة «المصري اليوم» عن إقامة تجربة ودية بين الإنتاج ونادي مصر اليوم، رغم تأجيلها رسميًا في الدوري بداعي كورونا.