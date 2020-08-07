شكرا لقرائتكم خبر عن «ويليان» على أبواب أرسنال لمدة 3 مواسم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية أن البرازيلى «ويليان»، لاعب تشيلسى الإنجليزى، وافق على العرض المقدم من نادى أرسنال بالانتقال إلى ملعب الإمارات في صفقة مدتها 3 مواسم.
وانتهى عقد «ويليان» مع البلوز في يونيو الماضى، وتم تمديد تعاقده حتى نهاية الموسم بسبب جائحة كورونا.
ولم يتوصل البرازيلى إلى اتفاق مع البلوز على تجديد عقده، حيث طلب اللاعب، البالغ من العمر 31 عامًا، البقاء في ستامفورد بريدج لمدة 3 مواسم، وهو ما رفضته إدارة النادى اللندنى، التي عرضت الإبقاء عليه لمدة موسمين فقط.
وقالت الصحيفة إن «ويليان» وافق على العرض القادم من ملعب الإمارات براتب أسبوعى يصل إلى 100 ألف جنيه استرلينى، لمدة 3 مواسم.
يُذكر أن «ويليان» شارك بقميص البلوز في 339 مباراة بمختلف البطولات، سجل 63 هدفًا وصنع 62 تمريرة ناجحة.
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