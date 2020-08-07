شكرا لقرائتكم خبر عن نجل مارادونا: «ميسي» أفضل لاعب في عصره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث نجل دييجو مارادونا الأسطورة الأرجنتينى الذي يحمل نفس اسم والده، عن المقارنة بين لاعب نابولى السابق وليونيل ميسى نجم برشلونة الحالى.

وفى تصريحات نقلتها مجلة «فوربس» تحدث نجل مارادونا عن مقارنة ميسى بوالده، إلى جانب مباراة برشلونة ضد نابولى بالأبطال.

وقال مارادونا الابن: «برشلونة لديه تشكيلة رائعة ولاعبون مميزون، كما أنه يتمتع بميزة التعادل في مباراة الذهاب، ولكن مع ذلك، فإن كتيبة كيكى سيتين (مدرب برشلونة) ليست في لحظة نفسية جيدة، لذلك أقول لهم إن فريق نابولى قد يجعل الأمور صعبة بل بإمكانه إقصاء الفريق الكتالونى».

وعندما سُئل عما إذا كان ليونيل ميسى هو الأفضل في عصره، قال: «بالطبع، أنا أعشق ميسى، اليوم هو الأفضل على الإطلاق، من ينتقده في الأرجنتين لا يفهم شيئاً عن كرة القدم، والدى يحبه كثيرًا ويتحدث عنه كثيرًا».