شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي يدرس تأجيل زيادة مكافآت دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتجه الاتحاد الآسيوى لكرة القدم، لتأجيل التعديلات المالية على بطولاته، خاصة بطولة دورى الأبطال بنسختيها المقبلتين 2021 و2022، بعد أن كان يخطط للوصول بالمكافآت المالية للبطولة القارية الأهم على مستوى الأندية إلى أرقام غير مسبوقة، ولاسيما للبطل والوصيف.

وبحسب صحيفة «الاتحاد»، الإماراتية، فإن الاتحاد الآسيوى كان يدرس زيادة المكافآت بشكل إجمالى لأكثر من 45 مليون دولار، بعدما وصلت جوائز البطولة إلى 30 مليوناً فى نسختها الحالية.

ولكن الاتحاد القارى يدرس جديا تأجيل هذا المخطط فى ظل تبعات جائحة كورونا، التى اضطرته لجدولة بعض الدفعات المالية الخاصة بالرعاية لعامين مقبلين، كإجراء طبيعى فى ظل توقف أغلب دوريات القارة.

ورغم النجاحات التسويقية للاتحاد الآسيوى، إلا أنه فضل تأجيل اتخاذ خطوة زيادة المكافآت، يأتى هذا فى الوقت الذى تشمل فيه اتفاقية الحقوق الحصرية مع شبكة ساران الدولية للإعلام البطولات الرئيسية للمنتخبات الوطنية والأندية بالاتحاد الآسيوى، ومنها الدور النهائى من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، ودورى الأبطال وكأس الاتحاد، اعتباراً من عام 2021، ونهائيات كأس آسيا 2023 فى الصين ونهائيات آسيا تحت 23 عاماً 2022 و2024.

ومن جانبه أكد داتو ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوى، أن الاتحاد يقيم الأمور، ويراجع أولاً بأول كل ما يتعلق ببطولاته، خصوصاً من حيث المكافآت المالية، ولذلك سيتم تأجيل تلك الخطوة حالياً بشكل مؤقت، حيث يسير ملف بيع الحقوق والأمور التسويقية الخاصة بها، بشكل جيد للغاية.

وأضاف: «سعداء بهذه الشراكة الحصرية فى منطقة وسط آسيا، وهى منطقة تشهد ارتفاعاً كبيراً فى الاهتمام بمتابعة الرياضة الأولى فى القارة، ونحن واثقون من أن شبكة ساران الدولية للإعلام ستساهم فى جلب مسابقات الاتحاد الآسيوى إلى الملايين من جماهير اللعبة فى المنطقة».

على جانب آخر، أعلن الاتحاد الآسيوى لكرة القدم اختيار الثلاثى البحرين والكويت والأردن لاستضافة مباريات المجموعات الأولى والثانية والثالثة على التوالى لمنطقة غرب آسيا فى بطولة كأس الاتحاد الآسيوى 2020.

وذكر الموقع الرسمى للاتحاد الآسيوى أنه من المقرر استئناف منافسات مرحلة المجموعات لمنطقة غرب آسيا يوم 23 أكتوبر المقبل، عندما يتقابل القادسية الكويتى مع ظفار العمانى.

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وأضاف الموقع أن عودة مباريات المجموعتين الأولى والثانية يوم 26 أكتوبر من العام الجارى، على أن تختتم مباريات المجموعات الثلاث يوم 4 نوفمبر المقبل.

وأشار الموقع إلى أن مواجهات نصف النهائى لمنطقة غرب آسيا ستقام فى جولة واحدة يومى 23 و24 نوفمبر القادم، على أن يقام نهائى المنطقة فى الأول من ديسمبر من العام الجارى، من أجل تحديد الفريق المتأهل إلى المباراة النهائية بمواجهة الفائز من نهائى ملحق المناطق، حيث تقام المباراة النهائية للبطولة يوم 12 ديسمبر 2020.

وكان الاتحاد الآسيوى لكرة القدم قرر فى 18 مارس الماضى تأجيل جميع مباريات كأس الاتحاد الآسيوى 2020 حتى إشعار آخر، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» فى الفترة الأخيرة.