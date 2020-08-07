مرتضى منصور: جروس لم يحضر للحصول على مستحقاته وذهب إلى نادى الصيد للعب الكرة

شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: جروس لم يحضر للحصول على مستحقاته وذهب إلى نادى الصيد للعب الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أن ناديه لم يقصر مع المدربين السابقين للفريق سواء البرتغالى فيريرا أو السويسرى كريستيان جروس، مشددًا على أن الأبيض قام بدفع كافة المستحقات الخاصة بفيريرا، وحرص على تكريم جروس بعد انتهاء عقده، ورحيله عن قلعة ميت عقبة.
أضاف مرتضى منصور خلال جلسته مع أصحاب الجروبات والصفحات الزملكاوية، اليوم، أن أزمة الزمالك مع التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن السابق للفريق الذى فسخ عقده من طرف واحد، مازالت فى القضاء واللاعب مديون للقلعة البيضاء ولم يقصر معه فى أية مستحقات.
تابع رئيس الزمالك تصريحاته مشددًا على أن السويسرى كريستيان جروس ذهب إلى نادى الصيد ليلعب الكرة، قائلاً: "طالبناه بالحضور للنادى للحصول على مستحقاته ولكنه لم يأتى، ومع ذلك أى شخص يقوم برفع دعوى ضد النادى يخسرها بدليل مايوكا وغيره من اللاعبين لأن موقفنا سليم".
فيما أعرب مرتضى منصور عن سعادته بتواجد مسؤولى الجروبات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعى داخل ناديهم من أجل سماع اقتراحاتهم وتواصلهم مع إدارة النادى، قائلاً: "أحمد الله على نجاح الجميعة العمومية المحترمة الأخيرة التى نجحت فى ظل ظروف صعبة من وجود فيروس كورونا وارتفاع درجة الحرارة الكبير".
وتابع: "ملف استكمال بطولة الدورى منحته للمدير الفنى الفرنسى باتريس كارتيرون، بسبب حرصه على الاستعداد لبطولة دورى أبطال إفريقيا ووافقت عليه رغم تحفظى ومع ذلك أشعر بالاطمئنان لأن بوجود تقنية الفيديو فالزمالك سينافس على الدورى هذا الموسم".
ونجح الزمالك تحت قيادة كارتيرون فى الفوز على المصرى البورسعيدى، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الخميس، فى اللقاء المؤجل ينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، ليحتل الأبيض المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.
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