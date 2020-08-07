شكرا لقرائتكم بايرن ميونخ يستهل مشواره في الدوري بمواجهة شالكه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يستهل فريق بايرن ميونخ حملة الدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بملاقاة ضيفه شالكه في 18 سبتمبر المقبل، لكن هذا الموعد سيبقى قائما فقط إذا أخفق الفريق في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا في لشبونة يوم 23 أغسطس الجاري.

وذكرت رابطة الدوري الألماني، يوم الجمعة: كما جرت العادة فمن المخطط أن ينطلق الموسم بمباراة يشارك بها الفريق حامل اللقب.

ولكن إذا بلغ بايرن نهائي دوري الأبطال فإنه سيخوض أول مباراة له في موسم البوندسليغا ليس في الجولة الأولى يوم الجمعة ولكن يوم الاثنين، نظرا لفترة الإعداد بين البطولتين، بحسب بيان الرابطة.

وأضاف البيان: في تلك الحالة فإن الموسم سينطلق يوم الجمعة بمباراة بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ.

وبما أن بايرن فاز أيضا بلقب النسخة الماضية من مسابقة الكأس فإن مباراة كأس السوبر التي تجمعه بوصيف البوندسليغا بوروسيا دورتموند ستقام في ميونخ يوم 30 سبتمبر.

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ويستضيف دورتموند فريق بايرن ميونخ في الجولة السابعة التي تقام بين يومي السادس والثامن من نوفمبر ثم يخرج لملاقاة النادي البافاري في الجولة الرابعة والعشرين التي تقام بين يومي الخامس والثامن من مارس 2021.

وفي مباريات أخرى باليوم الأول من الموسم يلتقي أرمينيا بيلفيلد بطل دوري الدرجة الثانية مع مضيفه اينتراخت فرانكفورت كما يلتقي شتوتغارت الصاعد حديثا للبوندسليغا مع ضيفه فرايبورغ.

ويسدل الستار على الموسم يوم 22 مايو 2021 عقب نهائي مسابقة الكأس، لعدم حدوث تعارض مع نهائي البطولتين الأوروبيتين للأندية وكأس الأمم الأوروبية التي تأجلت للعام المقبل بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد حيث تقام بين شهري يونيو ويوليو.

وأوضحت رابطة الدوري الألماني أنها قد تجري تغييرات على أجندة المباريات في ضوء أجندة المباريات الدولية أو لاعتبارات تتعلق بالسلامة، خاصة في ظل استمرار الوضع الديناميكي المتعلق بأزمة فيروس كورونا المستجد.

وأقيمت المباريات دون حضور الجماهير في المرحلة الأخيرة من الموسم المنقضي للبوندسليغا، لكن الأندية تأمل في الاتفاق على بروتوكول خاص بالصحة مع السلطات المحلية من أجل السماح بحضور الجماهير في المدرجات بأعداد محددة بداية من فصل الخريف.