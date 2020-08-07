شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. رياضة الغطس تنعش الجسم بـ7 فوائد وتقى من أمراض خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتشر رياضة الغطس فى وقت المصايف، حيث الاسترخاء تحت المياه والاستمتاع بعيداً عن حرارة الجو، وأكثر من غيرها تشتمل رياضة الغطس على العديد من الفوائد للصحة البدنية، فهى عبارة عن تمرين للجسم تحت ضغط المياه الكثيفة، لذلك تعتبر من أفضل التمارين للياقة البدنية، وتمزج بين الرياضة الهوائية التى تقوى القلب والرياضة اللاهوائية التى تعمل على تمرين العضلات، وهناك فائدة أخرى وهى أن وزن الجسم يتم تحميله على المياه، لذلك فهى لا تشكل أى إجهاد على المفاصل.

رياضة الغطس دخلت تحت إشراف الاتحاد الدولى للسباحة فى ألمانيا فى عام 1843م، وبدأت المنافسات فى هذه الرياضة فى الثمانينات وهو يشرف على جميع الألعاب المائية، وزادت الرياضة شهرة بالدرجة الأولى فى السويد وألمانيا فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، فى نهاية القرن التاسع عشر زار مجموعة من الغطاسين السويديين بريطانيا وقدموا فيها عروضاً متعددة حفزت حينها على إنشاء أول منظمة تختص بهذه الرياضة وهى اتحاد الغطس للهواة وذلك فى عام 1901.

أما عن الفوائد المباشرة لها على جسم الإنسان فهناك 7 مزايا فى تلك الرياضة نرصدها فى السطور التالية:

المرونة والقوة

فى رياضة الغطس تسبح تحت المياه وعكس التيار تمامًا، ما يعتبر تمرينًا مكثفًا لعضلات الجسم يعمل على زيادة قوتها ومرونتها وقدرتها على التحمل، وكذلك تعمل على بناء العضلات فى الفخذ والكتفين، كما تعمل على نحت عضلات الجسم وإعادة تشكيله.

تنظيم التنفس

خلال تواجدك تحت المياه تتدرب على أخذ نفس عميق وببطء شديد، وهو الشيء الذى ينظم عملية التنفس، إضافة إلى ذلك فالتنفس العميق يجعلك أكثر هدوءا وأقل عرضة لمشاكل الرئة.

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تفريغ الضغط العصبي

مثلما يحدث خلال عملية التأمل فالتنفس بعمق وبطء، يجعلك أكثر هدوءً، كما أن التأمل فى قاع البحر بدلا من التفكير فى المشاكل يساعدك على أن تكون أكثر استرخاء، ويساعد كذلك فى مقاومة الاكتئاب.

التعرض لأشعة الشمس

تواجدك تحت المياه يعنى تعرضك لفترة طويلة لأشعة الشمس، التى تمد الجسم بفيتامين «D» الذى يساعد على امتصاص الكالسيوم فى الجسم، ما يعمل على تقوية العظام ويزيد من نسبة هرمون الإندروفين فى الجسم الذى يعزز الجهاز العصبي.

تحسين الدورة الدموية

الغطس هو رياضة تتحرك فيها كافة أجزاء وعضلات الجسم، التى تتطلب الأكسجين حتى تعمل بكفاءة، لذلك فإن الأوعية الدموية جميعها تعمل بكامل جهدها حتى تمد الجسم بالأكسجين، ما يعزز صحة الأوعية الدموية.

تقليل ضغط الدم

تعمل رياضة الغطس على تحريك الدورة الدموية وهو الأمر الذى يعمل على خفض ضغط الدم بنسبة كبيرة، وهناك دراسات تقول إن ممارسة رياضة الغطس بانتظام تعمل على الوقاية من السكتات الدماغية والأزمات القلبية.

العلاج بالمياه

واحدة من أهم فوائد رياضة الغطس هو أن المياه لها تأثير علاجى، فقد وجد الباحثون الذين ظلوا فى المياه لعدة أسابيع، أن الجسم يستخدم الأكسجين الموجود فى المياه لعلاج جروح الجسم.