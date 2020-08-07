شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام مباراة الأهلي و إنبي يجري مسحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهي منذ قليل طاقم حكام مباراة الاهلي وانبي اختبار مسحة كورونا ، قبل المباراة المقرر لها الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز و المقرر إقامتها باستاد القاهرة ، وذلك طبقا لقرار اللجنة الطبية باتحاد الكرة بإجراء مسحات على طاقم المباراة قبل أي لقاء بـ48 ساعة .

وتفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة بين الثنائى الدولي محمود البنا و محمد معروف لإدارة مباراة الأهلي و انبي التى تقام مساء الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز والمقرر إقامتها باستاد القاهرة ، كما يقترب محمد الصباحي من تولي حكم الفيديو var.

كما أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مسحة طبية صباح اليوم، الجمعة، للكشف عن كورونا استعداداً لمواجهة إنبى التى تقام مساء الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز، وخضع الجهاز الفنى واللاعبون للمسحة الطبية عقب نهاية المران الصباحى؛ تنفيذا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة والذى يشتمل على إجراء مسحات طبية لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية قبل المباريات الرسمية، فى إطار التعايش مع فيروس كورونا المستجد، وسبق أن أجرى الأهلى «٦ مسحات» طبية منذ عودته إلى التدريبات الجماعية نهاية يونيو الماضي، بعد إعلان وزارة الشباب والرياضة عن استئناف النشاط الرياضى من جديد بعد فترة توقف تجاوزت ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، استقرت لجنة التخطيط للكرة بالنادى على عقد جلسة خاصة مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق لمناقشته في صفقات الأحمر خلال ميركاتو الصيف الجارى، بعدما اكتفى المدرب السويسرى بضم صفقة وحيدة حتى الآن هى طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، وحاولت إدارة الأهلى إقناع المدير الفنى بإبرام أكثر من صفقة على مدار الفترة الماضية، أمثال الكونغولى جاكسون موليكا مهاجم مازيمبى الكونغولى وباهر المحمد ظهير الإسماعيلى ورجب بكار لاعب بيراميدز وزميله بالفريق نبيل عماد دونجا، لكن رينيه فايلر رفض هذه الصفقات وأكد أن الأهلى يضم لاعبين أفضل منهم مُكتفياً بالقائمة الموجودة بالفريق حالياً وضم طاهر محمد طاهر، وأعلن المدرب السويسرى أن تركيزه حالياً مع الفريق ينصب على الااستعداد الأمثل لبطولة الدورى التى يستهل الفريق مشاركاته فيها بعد غد، الأحد، بمواجهة إنبى فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر بعد توقف دام عدة أِشهر بسبب "جائحة" كورونا، كما يستعد الفريق لمباراتى الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.