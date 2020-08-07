شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحذر اللاعبين من الإنذارات بسبب قمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو الزمالك، توجيه تحذيرًا إلى لاعبى الفريق الأبيض، من الحصول على الإنذارات دون داعى فى مواجهات الفريق المقبلة فى الدورى الممتاز، وذلك لرغبة الجهاز الفنى لقلعة ميت عقبة، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الوصول لمباراة الأهلى، فى قمة الدورى الممتاز، التى ستقام فى إطار منافسات الجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، يوم 22 من شهر أغسطس الجارى، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، وهو مكتمل الصفوف.

ومن المقرر، أن يسبق لقاء القمة أمام الأهلى خوض الزمالك لثلاث مباريات أمام الاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة ونادى مصر، على الترتيب، فى الجولات الـ 18 والـ 19 والـ 20 من منافسات الدورى الممتاز، الذى استُأنفت منافساته أمس الخميس، بعد توقف لأكثر من 4 أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وحقق الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، الفوز على المصرى البورسعيدى، بهدف دون رد، أحرزه محمود علاء فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، مساء أمس الخميس، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز ليحتل الأبيض المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.