الامارات | دبا الفجيرة يتعاقد مع البرازيلي فيغريدو

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبا الفجيرة من خلال حسابه الرسمي في "تويتر" التعاقد مع اللاعب البرازيلي دودو فيغيريدو، لتمثيل "النواخذة" في الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى، قادما من الدوري السعودي، بعد أن لعب في صفوف أحد والطائي. ويلعب فيغريدو كصانع العاب في وسط الملعب اضافة الى اجادته اللعب كمهاجم صريح. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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