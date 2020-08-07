شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرد في بيان رسمي على الهجوم ضد حكم مباراة الزمالك والمصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي على ثقته الكاملة في الحكام بعد واقعة الاعتراض على الحكم محمد عادل حكم مباراة الزمالك والمصري الخميس.

وفاز الزمالك على المصري البورسعيدي بهدف دون رد، وشهدت المباراة اعتراضًا من جانب مسؤولي النادي المصري على قرارت محمد عادل حكم المباراة.

وقال سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي المصري أن محمد عادل حكم المباراة حرم فريقه من ضربة جزاء صحيحة، إضافة لقراراته العكسية خلال المباراة ضد فريقه الساحلي، وطالب بعدم اسناد أي مباراة أخرى لهذا الحكم في مباريات النادي المصري.

وأعلن اتحاد الكرة عن ثقته الكاملة في حكام كرة القدم المصريين، مؤكداً أن لجنة الحكام هي الوحيدة المنوط بها تعيين الحكام لإدارة كافة المباريات المحلية وليس من حق أي ناد الاعتراض على ذلك أو المطالبة بعكس ذلك، وأن أي خروج عن هذه القواعد ستعرض أصحابها للمساءلة وفق اللوائح المنظمة للمسابقات والانضباط