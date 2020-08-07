شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: مجبر على الحياد بسبب عملي الإعلامي.. ومحمد حسن كان يستحق الطرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال أحمد حسام «ميدو»، مهاجم الزمالك وأياكس ومارسيليا وروما السابق، والإعلامي حاليًا، إن عمله في الإعلام يجبره على قول الحق بناءً على قسمه كإعلامي، وليس معنى أنه زملكاوي أن يكذب.

وكتب ميدو، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أحب محمد حسن كثيرًا وأنا من ضممته إلى وادي دجلة من بلدية المحلة، وهناك بعض الأشياء التي يحتاج للتركيز عليها، لأنه حينما تلعب للزمالك فهو أمر مختلف عن الفرق الأخرى، لابد أن تخرج الكرة من قدمك بشكل سليم، انقطاع الكرة في وسط الملعب مشكلة كبيرة، مصيبة بالنسبة للفريق».

وواصل: «محمد حسن ورط نفسه في إنذار مبكر وكان لابد أن يتم طرده، ويوم أمس واليوم قلت إنه يجب طرده، ليس معنى أنني زمالكاوي أن أكذب، لا تطلبوا مني ذلك، طوال عمري كذلك، لو كان هناك على الأهلي أو الإسماعيلي أو الزمالك شيء سأقوله»

وقال ميدو: «كان لابد من طرده، لا يوجد حكم آخر لا يمكنه طرد حسن، الكرة كان بها اشتراك واضح وتهور كبير جدا، وبالطبع أنا محايد، اتخذت قرارا بالعمل كإعلامي، إن عملت كإعلامي ولم أكن محايدًا سأكون نصابا، ولا أستحق ما أربحه من القناة التي أعمل بها أو عملي».

وأوضح :«أي شخص قد يتسبب له ما أفعله أو أقوله بضيق وأنني لا أفعل مثل من يفعلون ذلك في الأندية الأخرى، لم نتربَّ على هذا في نادي الزمالك، في النادي تربينا على الضمير، وفي منزلي تربيت على أن يكون لي ضمير، المهم أن أقول الحق ولا يهم من سيحزن».

وأضاف ميدو: «لا توجد مشكلة بالنسبة لي، طالما اتخذت قرارًا بأن أكون إعلاميًا يجب أن ألتزم بالمثياق الإعلامي، ربما اعتدنا وجود كذابين ونصابين، لكن لا يعني ذلك أن أكون مثلهم».

الزمالك فاز بنتيجة 1-0 أمام المصري في مباراة مؤجلة من الجولة الـ14 بعد استئناف نشاط الدوري المصري الممتاز.

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وكتب ميدو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، أن محمد حسن كان يستحق الطرد خلال اللقاء.