شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: تعميم مبادرة «دراجتك.. صحتك» في جميع محافظات مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن ماراثون الدراجات الذي تم تنفيذه، اليوم الجمعة، يأتي ضمن مجموعة الفعاليات الرياضية التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة من خلال مبادرة «دراجتك.. صحتك» ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية لنشر ثقافة الممارسة الرياضية، وفي إطار تنفيذ أحد محاور استراتيجية الوزارة المتمثل في جعل الرياضة أسلوب حياة، وحث المواطنين على ممارسة الرياضة.

وأضاف صبحي أن المبادرة سيتم تعميمها واستمرارها في كل محافظات الجمهورية خلال المرحلة المقبلة، موجهًا الشكر لكل المشاركين من الشباب الذين التزموا بكل الإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية لمواجهة فيروس كورونا أثناء المشاركة في الماراثون.

وأشار إلى أن الوزارة تتبنى العديد من المبادرات المختلفة الهادفة إلى نشر الرياضة داخل المجتمع بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، وذلك للعمل على توسيع قاعدة ممارسة الرياضة بين المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل الرياضة ركيزة أساسية في حياة المواطن المصري، لما لها من أهمية وأدوار إيجابية عديدة على النواحي البدنية والصحية.