شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشارك ٥٠٠ متسابق من الشباب في ماراثون الدراجات الهوائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في ماراثون الدراجات الهوائية الذي نظمته الوزارة، الجمعة، في السابعة والنصف صباحًا، تحت شعار «رياضتك مناعتك»، بحضور ٥٠٠ شاب وفتاة من الذين حصلوا على الدراجات ضمن مبادرة «دراجتك.. صحتك» التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا.

وانطلق الماراثون من أمام بوابة استاد القاهرة الدولي بشارع يوسف عباس من أمام المركز الكشفي العربي، مرورًا بشارع الطيران وكوبري الشهيد هشام بركات، ثم العودة إلى نقطة البداية، حيث تم السير بالدراجات لمسافة نحو 5 كيلومترات في وقت زمني نصف ساعة.