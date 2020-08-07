شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف أمني لكشف لغز سرقة منزل محمود الخطيب (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحرياتها لكشف لغز سرقة منزل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بمدينة السادس من أكتوبر، وضبط مرتكبي الواقعة.

بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة 6 أكتوبر بلاغًا من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بتعرض الفيلا الخاصة به بمنطقة حي الأشجار للسرقة أثناء غيابه وسفره.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبفحص مكان الواقعة، تبين وجود آثار اقتحام على مداخل ومخارج المنزل.

وبفحص محتويات المنزل، تبين سرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية وهاتف محمول ومجموعة من الإكسسوارات الحريمي وجهاز آي باد.

وقال «الخطيب»، أمام رجال المباحث، إنه كان في إحدى المناطق الساحلية لقضاء إجازة رفقة عائلته، وتفاجأ بعد عودته بسرقة المنزل، كما أنه لم يكن هناك أحد متواجد في المنزل.

وبدأت أجهزة الأمن في فحص كاميرات المراقبة الموجودة في الفيلا والمنازل المجاورة لها لتحديد مرتكبي الواقعة.

Advertisements

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.