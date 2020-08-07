الموقف النهائي لمستقبل خاميس مع "الملكي"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 أغسطس 2020

أكدت صحيفة آس الإسبانية، أن لاعب ريال مدريد الإسباني، الكولومبي خاميس رودريغيز، لن يخوض أي مباراة للفريق مجدداً، وأنه سوف يرحل هذا الصيف. لن يقوم زين الدين زيدان بالاعتماد مجدداًعلى الكولومبي، حيث بدأ وكيله أعماله رحلة البحث عن نادٍ له ،وسط أنباء عن رغبة آرسنال الإنجليزي في ضمه. وفي 21 يونيو (حزيران) من العام الجاري، حقق ريال مدريد الفوز على سوسيداد 2-1، وهي المباراة التي شهدت الظهور الأخير لخاميس الذي لن يلعب مجدداً مع ريال مدريد، على الرغم من استمرار "الملكي" في منافسات دوري أبطال أوروبا حتى الآن، وما زال يتبقى عام في عقد اللاعب. وطلب خاميس من زيدان عدم المشاركة في مباراة الفريق أمام بلباو، ووافق المدرب الفرنسي على الطل،ب ولكنه قرر في تلك اللحظة عدم الاعتماد عليه مجدداً. ومهما حدث في مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، لن يشارك خاميس في أي مباراة وفي حال نجاح "الملكي" بعبور منافسه، فإن دور الكولومبي مع "الميرنغي" سيقتصر على خوض التدريبات فقط من دون خيارات اللعب. ومنذ أسابيع عديدة كان خورخي مينديز يعمل على إيجاد عرض مناسب له، حيث أكدت التقارير أن أندية باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد وآرسنال مهتمون بضمه، ولكن لا توجد أية عروض رسمية حتى الآن. وأشارت التقارير أن آرسنال الفريق الذي أظهر اهتماماً كبيراً بخاميس، وعلى عكس ما فعله ريال مدريد برفض كافة العروض المقدمة للاعب في الصيف الماضي فإنه سوف يرحب ببيعه هذا الصيف.

