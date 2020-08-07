والد ميسي يختار ميلانو مقراً جديداً للعائلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 أغسطس 2020

بينما يستعد مالك إنتر ميلان الإيطالي، ستيفين تشانغ، للعودة إلى إيطاليا، فإن والد الأرجنتيني ليونيل ميسي، خورخي ميسي، وصل بصورة رسمية إلى ميلانو، حيث اختار المدينة اللومباردية كمقر جديد للعائلة، للهروب من الضرائب. أكدت شبكة سبورت ميدياسيت، أن فرصة الاجتماع بين ملاك الإنتر وبيئة ميسي واردة، ولكن في الوقت الحالي لا يوجد أي شيء ملموس. وأشارت التقارير أن رئيس إنتر ميلان طلب من السلطات الصينية السماح له بمغادرة البلاد، ليكون بجانب الفريق ومؤازرته في رحلته بالدوري الأوروبي، بجانب رغبته في الجلوس مع مدرب الفريق، أنطونيو كونتي، لحل كافة الأزمات. وبخلاف إنكار الجميع في إنتر ميلان حقيقة التفاوض، أو الحلم بالجلوس مع ميسي، فإن عائلة سونينغ ما زالت تبحث عن رعاة كبار للقيام بعملية التعاقد مع الأرجنتيني، بجانب تقيين جدواها حيث ينتهي عقد أسطورة برشلونة مع فريقه في عام 2021، وقد يقرر إنهاء حياته المهنية خارج إسبانيا، على الرغم من تأكيدات رئيس "البلاوغرانا" بأنه سوف يبقى. وعلى أي حال فإن قضية خورخي ميسي التي بدأت في يونيو (حزيران) الماضي قد تم إغلاقها، فقد حصل والد الأسطورة على منزل في طريق "جو كولومبو"، والذي يبعد فقط أمتار قليلة من منطقة "فيالي ديلا ليبرازيوني"، حيث يقع مقر إنتر ميلان وهي فرصة ثمينة تعطي بصيص من الأمل للنادي وجماهيره. وفي مقرات مجموعة سونينغ الصينية، لا يعتبر ملاك الإنتر فرضة وصول ميسي لـ"النيراتزوري" أمراً عادياً، بل مشروعاً يجب تقييمه ودراسته ولا شيء أكثر من هذا في الوقت الحالي، ولكن إذا كان هناك بصيص من الأمل، وحتى لم يخرج ميسي نفسه لإنكار هذه الشائعات.

