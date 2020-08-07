شكرا لقرائتكم رسالة خاصة من صفحة الأهلى لقفشة قبل مواجهة إنبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر حسابها على موقع انستجرام، صورة لمحمد مجدي قفشة صانع ألعاب الفريق، خلال جلوسه بملعب التتش على هامش المران الصباحي الذي أقيم اليوم بمقر القلعة الحمراء، استعداداً لمواجهة نادي إنبي يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة للدورى الممتاز، والذي يُعد أول لقاء للفريقين منذ عدة أشهر بسبب توقف الدروي على خلفية "جائحة" كورونا.

وعلقت صفحة الأهلي على الصورة " في إنتظار مباراتنا الأولي بعد العودة".

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قفشة

من ناحية أخرى، كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى أن أحمد الشيخ لاعب الفريق سيخضع لفحص طبى قبل مران الفريق غدا، السبت؛ لتحديد موقفه النهائى من المشاركة فى مباراة إنبى التى تقام الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز، بعدما تعرض الشيخ لكدمة قوية فى القدم خلال مشاركته فى مران الفريق الذى أقيم أمس، واكتفى ‏بأداء جلسة علاج طبيعى اليوم، فيما يحسم الجهاز الطبى غداً الموقف النهائى للاعب من المشاركة ‏فى مواجهة إنبى بناءً على حالته ووفق رؤية الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر.‏

وأدى الاهلى مرانه صباح اليوم، واشتمل على جانب خططى وإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين. وعقب نهاية المران أجرى الجهاز ‏الفنى واللاعبون مسحة طبية، وفقا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة والذى يشتمل على إجراء ‏مسحات طبية للفريق قبل المباريات الرسمية.‏