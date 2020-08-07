شكرا لقرائتكم "شقاوة قديمة".. كيف استعاد عمرو زكى يسترجع الذكريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر عمرو زكى لاعب فريق الزمالك السابق صورة له عبر موقع تبادل الصور انستجرام ، وقد التقطها قبل سنوات، في أحد المنتجعات ، وهو يرتدى نظارة شمسية ، وعلق عليها " شقاوة قديمة ، وتفاعل معه الجمهور ومتابعيه عبر السوشيال ميديا .



عمرو زكى

وبدأ زكى مسيرته بفريق المنصورة الرياضي، ليتألق بقميص الفريق، وينتقل لفريق إنبى البترولى عام 2003 بمقابل مادى تخطى المليون جنيه حينها، وتوهج البلدوزر بقميص الفريق البترولي، وانتقل للزمالك موسم 2005 بعد صراع شرس بين القطبين على ضمه، وقدم عمرو زكى مستويات رائعة مع الفريق الأبيض ومنتخب مصر، حتى وافقت إدارة ناديه على انتقاله لفريق ويجان الإنجليزى على سبيل الإعارة.

عاد البلدوزر للزمالك وقدم مستوى متواضعا، لينتقل على سبيل الإعارة لفريق هال سيتى الانجليزي، ثم فريق الرجاء المغربى الذى فسخ عقد إعارته بالتراضي.

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أنهى زكى مسيرته لاعبا بنادى العهد اللبنانى فى صفقة انتقال حر، انتهت بفسخ التعاقد بعد شهر واحد بالتراضي.

ويستغل عمرو زكى صفحته على إنستجرام فى استعادة ذكرياته الكروية ، حيث استعاد مهاجم الزمالك السابق مؤخرا أهدافه مع فريق ويجان الإنجليزى تزامناً مع عودة الدورى الإنجليزى وكذلك استعراض مهاراته الكروي ة على البحر والتعليق عليها أيضا شقاوة قديمة .