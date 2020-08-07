شكرا لقرائتكم اتحاد المصارعة يتلقى خطاب تأجيل البطولات الدولية إلى نوفمبر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الاتحاد الدولى للمصارعة تأجيل البطولات ، التي تندرج ضمن الاجندة الدولية ، حتى نوفمبر القادم ، على أن يتم إعادة تقييم الوضع خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر .

وتلقى الاتحاد المصرى للمصارعة خطابا من نظيره الدولى يخطره بتأجيل بداية النشاط الدولى ، وكذلك إلغاء جميع البطولات الدولية خلال شهرى سبتمبر و أكتوبر المقبلين ، حيث قام الاتحاد الدولى بمخاطبة الاتحادات المحلية بالقرار .

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وجاء قرار تأجيل البطولات للمرة الثانية حيث سبق واعلن الاتحاد الدولى تأجيل البطولات الى شهرى أغسطس وسبتمبر بسبب تفشى فيروس كورونا ، ولكن تلقى الاتحاد أمس خطابا بتأجيل البطولات وإلغاء بعضها .

كان اجتماع مجلس إدارة اتحاد المصارعة الماضى شهد خلاف بين أعضاء المجلس حول قيمة المكافآت المقرر صرفها لموظفى الاتحاد عن بعض البطولات، خلال الفترة الماضية، بعدما اعترض بعض أعضاء المجلس خلال الجلسة على قيمة المكافأة لكل موظف، حيث قام أمين الصندوق بالاتحاد بعمل تقسيمة للمكافآت دون الخطوات التى يتم اتخاذها فى مثل هذه المواقف من عمل اقتراح وعرضه على مجلس الإدارة، قبل إقرارها، وهو ما اعترض عليه الأعضاء، ولم تكتمل الجلسة بعد الخلاف على المكافآت.

وتعقد اللجنة الطبية باتحاد المصارعة اجتماعات مع نظيرتها بالاتحاد الدولى لمناقشة الإجراءات والتعليمات المقرر تطبيقها مع عودة النشاط، خاصة أن المصارعة من الألعاب التلامسية.