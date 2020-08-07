شكرا لقرائتكم أسامة حسنى يكشف تفاصيل سرقة منزل الخطيب وردة فعل بيبو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أسامة حسني مهاجم الأهلي الأسبق وصهر محمود الخطيب رئيس الاهلي بعض التفاصيل حول سرقة فيلا الخطيب بمدية السادس من أكتوبر خلال الساعات الماضية ، وقال أن أسرة الخطيب عادت من الساحل الشمالي أمس ، الخميس، حيث كانت تقضي أجازة "المصيف" هناك وفور دخول الأسرة الفيلا فوجئت بسرقة بعض محتوياتها.

وتابع أسامة حسني زوج إبنة محمود الخطيب في تصريحات لـ"الخليج 365": أسرة الخطيب لم تعد لمحل إقامتها بسبب واقعة السرقة ..فقد عادت في الموعد الذي سبق وحددته لتكتشف عملية السرقة وتم إبلاغ الجهات المعنية وحضر فريق من رجال الشرطة والنيابة أمس وأجروا عملية مُعاينة شاملة وتبين استغلال مرتكبى الواقعة خلو المنزل من المقيمين به وتسللوا إليه، واستولوا على بعض المتعلقات تم حصرها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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وعن رد فعل رئيس الاهلي بعد واقعة السرقة ، قال أسامة حسني : الخطيب راض بقضاء الله وقدره وحمد الله على عدم تواجد أحداً من الأسرة في الفيلا أثناء عملية السرقة حتى لا يحدث له اي مكروه ، وأشار أسامة حسني إلى أن الخطيب يثق تماماً في جهود رجال الشرطة والنيابة في الوصول إلى الجاني .

من جانبها أبدت نيرفين فريد، زوجة محمود الخطيب، حزنها على سرقة محتويات منزلها بمدينة 6 أكتوبر. وكتبت نيرفين فريد عبر حسابها على فيس بوك، "لما نرجع نلاقى البيت إتسرق نحمد ربنا إن مكانش حد فى البيت وقتها... الحمد لله على كل شىء... اللهم أجرنا فى مصيبتنا وأخلفنا خيراً منها...".