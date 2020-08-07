شكرا لقرائتكم شاهد كواليس مران الأهلى.. "سلام كورونا" و"عصير" وليد سليمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي عبر "فيس بوك" فيديو للاعبي الفريق والجهاز الفني خلال دخولهم مقر النادي بالجزيرة اليوم ثم خوض المران الذي اُقيم صباحاً على ملعب التتش إستعداداً لمباراة إنبي المقرر لها الثامنة من مساء بعد غد ، الأحد، بإستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز والذي يُعد أول لقاء للفريقين منذ عدة أشهر بسبب توقف الدروي على خلفية "جائحة" كورونا ، وظهر في الفيديو فايلر وهو يُصافح لاعبي الفريق "بقبضة اليد" قبل بدء المران على طريقة "سلام كورونا" ، كما ظهر وليد سليمان يشرب أحد العصائر التى يتناولها اللاعبين في المران لمواجهة درجة الحرارة المرتفعة وعقد فايلر جلسة سريعة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في حضور الدكتور عمرو محب مترجم فايلر .

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من ناحية أخرى ، كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى أن أحمد الشيخ لاعب الفريق سيخضع لفحص طبى قبل مران الفريق غدا، السبت؛ لتحديد موقفه النهائى من المشاركة فى مباراة إنبى التى تقام الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز، بعدما تعرض الشيخ لكدمة قوية فى القدم خلال مشاركته فى مران الفريق الذى أقيم أمس، واكتفى ‏بأداء جلسة علاج طبيعى اليوم، فيما يحسم الجهاز الطبى غداً الموقف النهائى للاعب من المشاركة ‏فى مواجهة إنبى بناءً على حالته ووفق رؤية الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر.‏

وأدى الاهلى مرانه صباح اليوم، واشتمل على جانب خططى وإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين. وعقب نهاية المران أجرى الجهاز ‏الفنى واللاعبون مسحة طبية، وفقا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة والذى يشتمل على إجراء ‏مسحات طبية للفريق قبل المباريات الرسمية.‏