شكرا لقرائتكم سرقة منزل الخطيب.. موبايلات وريسيفرات أبرز محتويات فيلا الخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ابرز المحتوبات التي تم سرقتها من منزله الكائن في حي الأشجار بمنطقة السادس من اكتوبر.

وقال المصدر :"تم سرقة جميع الأجهزة وموبايلات واي بادات وريسيفرات وغيرها من المحتويات التي لم يتم اكتشافها بعد.

وحرر الخطيب محضرا لاثبات الواقعة ، وفوجيء الخطيب وأسرته بسرقه العديد من محتويات منزله في ٦ اكتوبر بعد عودته من الأجازة الصيفيه في الساحل الشمال ، وتقوم النيابه حاليا بمعاينه منزل الخطيب لتحديد هوية الفاعل وتحديد المسروقات بالتحديد.

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و قام السارق بنشر حديد الشبابيك لكي يتمكن من الدخول مما يعني انه مقرب من العائلة ويعرف انه لا يوجد احد داخل الفيلا وانهم متواجدين في الساحل الشمالي اثناء وقت السرقة.

ومن جانبها نيرفين فريد، زوجة محمود الخطيب رئقد أبدت حزنها على سرقة محتويات منزلها بمدينة 6 أكتوبر. وكتبت نيرفين فريد عبر حسابها على فيس بوك، "لما نرجع نلاقى البيت إتسرق نحمد ربنا إن مكانش حد فى البيت وقتها... الحمد لله على كل شىء... اللهم أجرنا فى مصيبتنا وأخلفنا خيراً منها...".

وحرر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، محضراً فى قسم شرطة 6 أكتوبر بعد سرقة منزله بمنطقة "حى الأشجار" فى السادس من أكتوبر.

وقالت مصادر، إن الخطيب فوجئ عقب عودته رفقة أسرته من الإجازة الصيفية بالساحل الشمالى، بسرقة العديد من محتويات منزله، لافتة إلى أن الشرطة تجرى حالياً معاينة لمنزل الخطيب لتحديد الجانى وتحديد المسروقات بالتحديد.