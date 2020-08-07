شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف ينتظر لاعبو الأهلي مواجهة إنبى فى أول مباراة بعد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، عبر حسابها على موقع إنستجرام، صورة لمحمد مجدى قفشة صانع ألعاب الفريق أثناء جلوسه بملعب التتش على هامش المران الصباحى الذى أقيم اليوم بمقر القلعة الحمراء، استعداداً لمواجهة إنبي فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل باستاد القاهرة والمؤجل من الجولة الخامسة عشرة للدورى الممتاز، والذى يُعد أول لقاء للفريقين منذ عدة أشهر بسبب توقف الدروي على خلفية "جائحة" كورونا.

وعلقت صفحة الأهلي على الصورة "فى انتظار مباراتنا الأولى بعد العودة".

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الاهلي

من ناحية أخرى، كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى أن أحمد الشيخ لاعب الفريق سيخضع لفحص طبى قبل مران الفريق غدا، السبت؛ لتحديد موقفه النهائى من المشاركة فى مباراة إنبى التى تقام الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز، بعدما تعرض الشيخ لكدمة قوية فى القدم خلال مشاركته فى مران الفريق الذى أقيم أمس، واكتفى ‏بأداء جلسة علاج طبيعى اليوم، فيما يحسم الجهاز الطبى غداً الموقف النهائى للاعب من المشاركة ‏فى مواجهة إنبى بناءً على حالته ووفق رؤية الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر.‏

وأدى الاهلى مرانه صباح اليوم، واشتمل على جانب خططى وإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين. وعقب نهاية المران أجرى الجهاز ‏الفنى واللاعبون مسحة طبية، وفقا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة والذى يشتمل على إجراء ‏مسحات طبية للفريق قبل المباريات الرسمية.‏